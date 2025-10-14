Novos maquinários chegam para fortalecer o desenvolvimento rural de Espigão do Oeste

Publicada em 14/10/2025 às 14h48
A Prefeitura de Espigão do Oeste segue ampliando os investimentos no setor produtivo. O município foi contemplado com uma retroescavadeira, uma caçamba e uma plantadeira novinhas, adquiridas por meio de recursos que somam mais de R$ 1,3 milhão, destinados pelo ex-deputado federal Mauro Nazif.
Os equipamentos foram entregues em Ji-Paraná e passam agora a integrar a frota municipal, reforçando o trabalho de apoio aos produtores rurais e garantindo mais eficiência e agilidade nas ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Essa conquista representa mais infraestrutura e fortalecimento para o campo, contribuindo diretamente com o crescimento sustentável e o desenvolvimento econômico de Espigão do Oeste.
A Prefeitura agradece ao ex-deputado Mauro Nazif pelo apoio e reafirma o compromisso de continuar buscando parcerias e investimentos que melhorem a qualidade de vida da população e impulsionem o progresso do município.
