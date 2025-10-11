Neymar grava participação no “Altas Horas” e retorna à Globo após anos de afastamento

Publicada em 11/10/2025 às 08h56
Neymar Jr. voltou aos estúdios da TV Globo nesta terça-feira (7) para participar das gravações do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman. A presença do jogador marcou seu retorno à emissora após um longo período de distanciamento.
A edição especial foi dedicada ao Dia das Crianças e contou também com a presença da filha do craque, Mavie. Pai e filha gravaram juntos a tradicional vinheta do programa e se divertiram nos bastidores. Apesar de o episódio estar previsto para ir ao ar no fim de semana, a Globo ainda não confirmou a data exata da exibição.
O reencontro com a emissora ocorre após anos de afastamento. Neymar se distanciou da Globo depois de críticas feitas por comentaristas esportivos ao seu desempenho nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Antes disso, o atleta mantinha uma boa relação com o canal e chegou a integrar produções de entretenimento entre 2014 e 2015.
Durante o bate-papo com Serginho, o jogador falou sobre sua recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita — o terceiro problema físico desde seu retorno ao Santos, em janeiro.
