Mulher morre atropelada próximo ao posto da PRF na BR-364

Publicada em 04/10/2025 às 11h03
O trágico acidente aconteceu por volta das 08h00, desta segunda-feira, dia 13, na BR 364, a 300 metros do Posto da PRF, em Ji-Paraná. De acordo com testemunhas, uma mulher de 43 anos de idade, identificado apenas como “ROSA”, estava caminhando pelo acostamento, sentido à Ouro Preto, quando foi “colhida” por um veículo Fiat Strada, que seguia sentido a Ji-Paraná (RO).
A Polícia Rodoviária Federal rapidamente chegou no local, mas a vítima já se encontrava sem vida. Segundo os policiais, a mulher chegou a ser arrastada por aproximadamente 20 metros.
O motorista deixou o veículo no local por medo de represálias e se deslocou a pé até ao Posto da PRF. Ele falou que reside em Nova União e estava dirigindo à 40 KM/h quando a mulher entrou na frente do carro, no intuito de atravessar a pista.
As duas versões desse trágico acidente foram registradas e apresentadas na Delegacia, onde serão apuradas pela Polícia Civil
Comentários
Seja o primeiro a comentar!