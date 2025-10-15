MPRO obtém condenação de envolvidos em esquema de tráfico de mais de uma tonelada de drogas

Publicada em 15/10/2025 às 14h30
O Ministério Público de Rondônia obteve a condenação de cinco réus por tráfico e associação para o tráfico de drogas, em sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno.
O grupo foi responsabilizado por atuar em um esquema de armazenamento e transporte de pasta base de cocaína em uma propriedade rural do município.
A investigação, realizada pela Polícia Federal, apontou que, entre setembro e outubro de 2022, os condenados mantinham, no Sítio Boa Sorte, localizado no Município de Pimenta Bueno, mais de uma tonelada de cocaína em pasta base, enterrada nas proximidades da casa principal. A droga seria distribuída em diversas regiões do país.
Durante a apuração dos fatos, foram reunidos depoimentos, registros de comunicações e provas periciais que demonstraram a participação de cada envolvido na associação criminosa.
Penas aplicadas
De acordo com a sentença, os réus receberam condenações que variam de 11 a 14 anos de prisão, conforme a participação de cada um, além de multa.
As penas deverão ser cumpridas em regime fechado, conforme determinado na decisão judicial.
A sentença também manteve o confisco do sítio utilizado para o armazenamento da droga.
