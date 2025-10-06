Motociclista morre em grave acidente na Avenida Campos Sales com viaduto

Publicada em 06/10/2025 às 08h40
Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (06), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal na Avenida Campos Sales, nas proximidades do viaduto da BR-364, no bairro Vila Tupi, área Central de Porto Velho (RO).
De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem, o motociclista — que ainda não foi identificado — seguia em alta velocidade pela BR-364 e, ao tentar realizar uma conversão para acessar a Avenida Campos Sales, sentido bairro, acabou perdendo o controle da motocicleta, sofrendo uma violenta queda.
O impacto foi tão forte que a vítima morreu instantaneamente, fato confirmado por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local.
Uma guarnição da Polícia Militar foi a primeira a chegar ao ponto do acidente, realizando o isolamento da área e acionando a PRF, responsável pelo registro da ocorrência. A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos de praxe, e o corpo do motociclista foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de identificação.
As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
