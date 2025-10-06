Motociclista morre em acidente na BR-364 em Candeias do Jamari

Por Newsrondonia
Um grave acidente registrado na noite deste domingo (05) deixou uma pessoa morta na altura do km 25 da BR-364, sentido Candeias do Jamari, em Rondônia.
De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu uma motocicleta. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego de veículos na rodovia, enquanto equipes da Perícia Técnica e do rabecão realizaram os procedimentos de praxe.
As causas do acidente ainda serão apuradas.
