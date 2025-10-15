Moradores comemoram recuperação da Avenida Cristóvão Colombo em Pimenta Bueno após denúncia
Por Pimenta Virtual
Publicada em 15/10/2025 às 11h28
Moradores do bairro CTG, em Pimenta Bueno, comemoraram nesta semana a recuperação da Avenida Cristóvão Colombo, que há meses estava tomada por buracos e vinha sendo motivo de preocupação para motoristas e pedestres.

Segundo os moradores, poucas horas após a denúncia publicada pelo site Pimenta Virtual, vários vereadores entraram em contato com a comunidade informando que providências seriam tomadas. Logo em seguida, máquinas e equipes da prefeitura chegaram ao local para iniciar os trabalhos.

O serviço foi realizado com massa asfáltica, cobrindo todos os buracos da via e garantindo mais segurança para quem trafega pelo trecho. “A gente ficou muito feliz. O site deu voz à nossa reclamação e o poder público agiu rápido. Agora sim podemos andar sem medo de acidentes”, contou uma moradora.

Os moradores enviaram mensagens e prints de conversas em grupos de WhatsApp agradecendo tanto à equipe do Pimenta Virtual, que deu visibilidade ao problema, quanto aos representantes do Poder Legislativo e Executivo, que se mobilizaram para resolver a situação.

“Ficamos contentes de ver o resultado. Essa parceria entre a população, a imprensa e o poder público mostra que, quando há boa vontade, as melhorias acontecem”, reforçou outro morador.

Com o reparo concluído, o tráfego pela Avenida Cristóvão Colombo volta ao normal, encerrando um problema que há muito tempo gerava reclamações e até acidentes na região.

