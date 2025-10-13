Mônica Waldvogel é flagrada criticando Netanyahu durante transmissão na GloboNews: “Espero que o Diabo lhe…”

Publicada em 13/10/2025 às 15h01
manhã desta segunda-feira (13), na GloboNews. Enquanto o canal transmitia, com tradução simultânea, o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, direto de Jerusalém, o microfone da apresentadora foi aberto por engano e captou comentários feitos em voz baixa.
O incidente ocorreu por volta das 7h35, no momento em que a tradutora relatava o caso de um americano-israelense ferido em uma operação contra o Hamas. A voz de Mônica foi ouvida interrompendo a tradução ao dizer: “Morreram 900 jovens”. Logo depois, um novo trecho vazou, em que a jornalista comenta: “Nossa Senhora… espero que o Diabo lhe…”, antes do áudio ser novamente cortado.
A transmissão continuou normalmente, e o discurso de Netanyahu prosseguiu, tratando da troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos prevista no acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
Procurada pela reportagem, a Globo não se pronunciou sobre o vazamento até o momento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!