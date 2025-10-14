“Mais uma batalha a ser enfrentada”, diz Val Marchiori ao iniciar quimioterapia

Publicada em 14/10/2025 às 11h04
A empresária e socialite Val Marchiori, de 51 anos, começou nesta terça-feira (14) as sessões de quimioterapia no tratamento contra um câncer de mama diagnosticado em agosto. De acordo com o portal Quem, ela foi internada às 8h da manhã para a colocação do cateter e deve receber o primeiro medicamento ainda no fim do dia.
Em suas redes sociais, Val compartilhou momentos ao lado da família e escreveu uma mensagem de fé e esperança: “Mais uma batalha a ser enfrentada, talvez a mais difícil até hoje, fortalecida pelo amor e apoio dos meus filhos e do meu marido. Vamos em frente, com a graça de Deus!”.
Durante publicações nos stories, ela também aproveitou para reforçar a importância do Outubro Rosa, campanha voltada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “Quero usar a minha voz para que mais mulheres tenham acesso aos exames preventivos, com menos burocracia e mais agilidade. Se eu puder ajudar uma mulher que seja, já vai ter valido a pena. Juntas somos mais fortes”, afirmou.
