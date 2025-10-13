Mãe de Andressa Urach publica fotos antigas e faz homenagem pelos 38 anos da filha

Publicada em 13/10/2025 às 16h03
Marisete de Faveri, mãe de Andressa Urach, emocionou os seguidores ao compartilhar neste sábado (11) uma série de fotos antigas da influenciadora, que completou 38 anos. A publicação no Instagram trouxe registros de diferentes fases da vida da ex-modelo, desde a infância até a maternidade.
Nas imagens, Andressa aparece ainda criança ao lado do irmão mais novo, Vinicius Corso, de 24 anos, e também ao lado da irmã, Pâmela Urach — com quem recentemente gravou conteúdos adultos para o Privacy. Outras fotos mostram momentos de carinho com o filho mais velho, Arthur Urach, de 20 anos.
Na legenda, Marisete escreveu um texto carregado de emoção: “Filha, se um dia eu não estiver mais aqui, quero que lembre tudo que te ensinei, mesmo quando eu errava tentando acertar. Nem sempre fui perfeita como mãe, mas tentei fazer o meu melhor. Eu te amo de um jeito que só quem é mãe entende.”
Ela também refletiu sobre a maternidade: “Mãe quer proteger o filho de tudo, mesmo sabendo que precisamos deixá-los viver suas próprias experiências e escolhas.”
