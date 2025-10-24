Lúcio Mosquini destaca parceria durante entrega de dois tratores e inaugura prédio da Superintendência de Esporte

Publicada em 24/10/2025 às 14h12
A cidade de Buritis viveu um momento considerado histórico na noite desta quarta-feira (23), com a entrega de dois tratores agrícolas e a inauguração do novo prédio da Superintendência Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. A solenidade reuniu grande público, incluindo o prefeito Valtair da Silva, vereadores e diversas lideranças regionais.
O deputado federal Lúcio Mosquini destacou a importância das conquistas para o desenvolvimento do município e agradeceu o apoio de autoridades que contribuíram para a realização das entregas. “Quero expressar um agradecimento muito especial ao deputado federal Fernando Máximo, aos deputados estaduais Dr. Lucas Neiva e Dra. Taíssa da Silva Sousa, que representam com empenho o nosso Estado de Rondônia”, afirmou.
Mosquini também reconheceu o trabalho conjunto entre as esferas municipal e estadual e o engajamento da população de Buritis. “Sinto-me muito feliz e honrado em fazer parte desse momento, contribuindo com mais uma conquista que vai fortalecer o desenvolvimento da cidade e melhorar a vida da nossa gente”, declarou o parlamentar.
O evento reforçou a parceria entre diferentes níveis de governo e o compromisso com o fortalecimento da infraestrutura local. “Seguimos juntos, trabalhando por Rondônia”, concluiu Mosquini.
