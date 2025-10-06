Ladrão armado com pistola é preso pela PM após roubar moto

Por rondoniatual.com
Publicada em 06/10/2025 às 08h20
Publicada em 06/10/2025 às 08h20
Na tarde deste domingo (5), a Polícia Militar de Ji-Paraná recuperou uma motoneta roubada e prendeu Fernando Batista após uma perseguição pela BR-364, nas proximidades do estabelecimento comercial “Parceirão”.
Segundo informações, Fernando havia ameaçado um motorista de aplicativo e fugido em uma motoneta de cor prata em direção a Presidente Médici. Durante o patrulhamento, ele foi localizado, mas desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade.
Ao fazer menção de sacar uma arma, os policiais usando de uma manobra tática, conseguiram contê-lo. Com Fernando, foi apreendida uma pistola calibre 9mm municiada.
A motoneta foi recuperada e devolvida ao proprietário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!