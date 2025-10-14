Karol Conká sugere retorno ao BBB 26 e anima fãs com vídeo misterioso

Publicada em 14/10/2025 às 14h56
A cantora e rapper Karol Conká deixou os fãs eufóricos nesta terça-feira (13) ao dar a entender que pode voltar ao Big Brother Brasil em 2026. Em tom de brincadeira, a artista curitibana publicou um vídeo afirmando que está em busca de uma “casa bastante vigiada” para tirar férias entre janeiro e março — período em que o reality costuma ir ao ar.
“Tô procurando uma casa de janeiro a março de 2026, vocês têm aí? São mais ou menos 20 pessoas, tem que ter câmeras… umas 400 câmeras tá de bom tamanho. A casa tem que ser bastante vigiada, viu?”, disse Karol no vídeo publicado nas redes sociais.
A publicação rapidamente viralizou e gerou uma onda de comentários entre os fãs e ex-participantes do programa. “Ela se tornou um ícone do reality, mas acho que só volta em alguns anos”, opinou um seguidor. Outro comentou: “Cheiro de marketing”. Já o apresentador Lucas Selfie entrou na brincadeira e pediu: “Por favor, volta!”.
Karol Conká marcou a história do BBB ao ser eliminada com 99,17% dos votos, recorde absoluto de rejeição em todas as edições. Desde então, reconstruiu sua imagem pública e retomou a carreira musical com novos projetos e parcerias.
A possível participação da rapper coincide com as novidades do BBB 26, que promete reunir ex-participantes marcantes em uma edição especial, ao lado dos grupos Pipoca e Camarote. Outra inovação será o novo sistema de votação, que permitirá ao público votar com CPF único diretamente pelo Globoplay, ampliando a interação com o programa.
