CABE RECURSO

Justiça de Rondônia condena organizadores da Expovel 2023 a multa de R$ 200 mil e proíbe realização de eventos por um ano

Sentença da juíza Ines Moreira da Costa, da 1ª Vara de Fazenda e Saúde Pública de Porto Velho, impôs sanções à APERON e ao presidente por descumprimento de decisão judicial e falhas graves de segurança durante a Expovel 2023. Cabe recurso