Jovens fortalecem comunicação rural em formação da Escola da Pecuária Sustentáve

A Escola da Pecuária Sustentável, iniciativa da Ecoporé em parceria com a Embrapa Rondônia, realizou entre os dias 06 e 07 de outubro, em Porto Velho a Formação de Jovens Comunicadores Rurais, reunindo participantes do território Madeira-Mamoré (Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim e Nova MamoréA ação, que integra o projeto Escola da Pecuária Sustentável: Eficiência produtiva na região Madeira-Mamoré, teve como objetivo preparar jovens para atuarem como agentes de comunicação comunitária, capazes de valorizar saberes locais, ampliar a participação cidadã e dar visibilidade a práticas agropecuárias sustentáveis.
A capacitação contou com oficinas de educomunicação, produção de conteúdos em diferentes formatos e reflexões sobre a importância da comunicação no fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis.
Para a professora Evelyn Morales, docente pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), doutora em educação e coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Rádio, Educação e Cidadania (REC), que facilitou parte das atividades, o encontro foi fundamental para ampliar o protagonismo das vozes do campo:
“A comunicação é muito importante para todo mundo. E quando uma pessoa, que está lá no seu território, compreende como é possível utilizar ferramentas e técnicas para reverberar suas ações, por eles próprios, isso se torna ainda mais precioso. Porque é a pessoa do território que pode melhor dizer o que é feito e o que se tem por lá, a partir de suas vivências e sentimentos. Então, a formação é muito mais do que saber sobre ferramentas ou técnicas de comunicação; é apreender que estes sujeitos podem e devem comunicar suas ações por eles próprios, com autonomia e responsabilidade”, disse.
Os jovens participantes destacaram como a formação contribuiu para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Gabriel Figueiredo, da equipe técnica do Projeto RECA, afirmou que o que aprendeu vai refletir na comunidade em que vive.
“O curso fortalece o trabalho sustentável na comunidade e a participação do jovem. Aprendemos a comunicar melhor com os produtores e a divulgar as atividades que realizamos, o que vai agregar muito na vida profissional e no dia a dia.”
Matheus Samuel de Paula Favareto, jovem produtor rural, ressaltou que vai poder mostrar a rotina do trabalho rural que a família desenvolve.
“Foi gratificante. Vou poder ajudar meus pais e vizinhos, mostrando o dia a dia do sítio e até a venda do leite. É bom ver a Ecoporé ajudando diretamente os produtores rurais.”
Para Camily Julie da Costa Arraes, a formação teve impacto pessoal nas possibilidades de demonstrar a importância das atividades no campo.
“Sempre tive dificuldade em me expressar. O curso me ajudou a perder a vergonha e a entender melhor como comunicar de forma clara e direta, o que faz muita diferença na relação com quem investe ou apoia nosso trabalho.”
Segundo Semirian Amoêdo, coordenadora do projeto e analista socioambiental da Ecoporé, a formação contribui para a mobilização social.
