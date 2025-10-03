Jovem de 16 anos morre em acidente de moto em Rolim de Moura

Publicada em 03/10/2025 às 08h40
Na manhã desta quinta-feira, 2 de outubro, um trágico acidente resultou na morte de um jovem de 16 anos, identificado apenas como Vitor, em Rolim de Moura (RO).
Segundo informações do site Alerta Rolim, o acidente ocorreu no bairro Jardim Tropical, quando o adolescente conduzia uma motocicleta no sentido Centro da cidade. Por motivos ainda desconhecidos, ele perdeu o controle da direção, colidiu contra o meio-fio e, em seguida, bateu violentamente no teto de um carro que estava estacionado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros no local. Vitor foi encaminhado em estado gravíssimo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rolim de Moura, onde recebeu atendimento da equipe médica de plantão. Infelizmente, apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.
A Polícia Militar e a equipe da Politec estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e investigar as circunstâncias do acidente.
