Jojo Todynho é denunciada à polícia por funcionária de restaurante após expor atendente nas redes sociais

Publicada em 13/10/2025 às 11h34
A cantora Jojo Todynho voltou a ser alvo de polêmica após ser denunciada à polícia por uma funcionária de um restaurante no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A mulher, identificada como Aline Frazão, acusa a artista de exposição indevida nas redes sociais.
A confusão começou quando Jojo relatou, por meio de stories, ter sido ofendida por Aline devido a seu posicionamento político. Segundo a ex-A Fazenda, ela identificou o local de trabalho da atendente e entrou em contato com o restaurante para reclamar. “Printei tudo, mandei pra eles e acabaram de me responder ‘oi, obrigada por nos avisar’”, contou Jojo, acrescentando que “as consequências” caberiam à funcionária.
Em resposta, Aline Frazão afirmou que registraria um boletim de ocorrência contra a cantora. “Estou indo abrir um BO. Essa galera precisa entender que não tem o poder que acha que tem. Vocês vão ver que a história não foi nada assim”, declarou em suas redes sociais.
A advogada de Aline, Dra. Sofia Alves, divulgou uma nota informando que medidas legais estão sendo adotadas e negando qualquer demissão ou retaliação por parte do restaurante. “Pedimos respeito e empatia, e que as pessoas evitem espalhar informações sem confirmação”, diz o comunicado. O caso seguirá pelos trâmites legais.
