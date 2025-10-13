IZA e Yuri Lima se reencontram em festa de 1 ano da filha após separação

Publicada em 13/10/2025 às 11h25
Uma semana após anunciarem o fim do relacionamento, IZA e Yuri Lima voltaram a aparecer juntos neste domingo (12) durante a festa de aniversário de 1 ano da filha, Nala. O evento teve como tema o safári, e o ex-casal posou sorridente nas fotos, usando roupas combinando com a decoração.
Em comunicado divulgado à imprensa no momento da separação, os artistas destacaram que o término ocorreu “de forma respeitosa e amigável” e que ambos continuam comprometidos com o bem-estar e a criação da filha.
As imagens do reencontro rapidamente viralizaram nas redes sociais. “Juntos ou não, com traição ou não, o Yuri é pai da Nala e assim será, para sempre”, comentou um internauta no X (antigo Twitter). Outro usuário especulou sobre os motivos do rompimento: “Isso tem cara de mais um relacionamento que não aguentou o peso da maternidade”.
