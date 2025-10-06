Inscrições para cursos profissionalizantes remotos nos 52 municípios estão abertas até quinta-feira (9)

Publicada em 06/10/2025 às 11h15
O ensino online está consolidado em Rondônia como uma eficaz ferramenta para a expansão da qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até quinta-feira (9) para cursos remotos profissionalizantes, em todos os 52 municípios rondonienses. Para se inscrever o candidato deve acessar o link.
Os cursos são nas áreas de:
Gestão,
Negócios,
Informação,
Ambiente,
Saúde,
Infraestrutura,
Comunicação e
Desenvolvimento Educacional e Social
Para o governador Marcos Rocha, a descentralização do ensino profissionalizante contribui com a política pública da gestão estadual para fortalecer e expandir a educação profissional no estado. “Além de seis escolas móveis que capacitam moradores de todas as regiões do estado, os cursos remotos oportunizam à população nos 52 municípios de Rondônia a se qualificar”, evidenciou.
RECONVERSÃO PROFISSIONAL
A cabelereira e moradora do bairro Socialista em Porto Velho, Carla Cristina Silva de Araújo, 38, decidiu fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar o ramo de atividade. O ensino online acabou sendo a porta de entrada para esse novo ciclo da sua carreira. “Eu me inscrevi no curso remoto de Assistente Administrativo, mas achei melhor fazer esse mesmo curso presencialmente e quando terminar já quero fazer Técnico em Administração”, declarou a estudante para quem a área da gestão é relevante a todas profissões.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira destacou que o ensino online contribui para que muitos alunos decidam continuar atualizando o currículo devido a praticidade em estudar sem precisar ir até à instituição de ensino. “A tecnologia chegou para ser uma forte aliada do setor educacional e os estudantes estão aproveitando essa grande oportunidade”.
Cursos ofertados:
Assistente Administrativo,
Assistente de Recursos Humanos,
Auxiliar Administrativo,
Banco de Dados,
Excel do Básico ao Avançado,
Prática de Departamento Pessoal,
Planejamento e Recrutamento e Seleção,
Gestão Financeira e Orçamentária,
Legislação Escolar,
Psicologia e Comportamento Organizacional,
Gerenciamento de Rotinas Administrativas,
Gestão Ambiental,
Planejamento Estratégico,
Currículo e Práticas Pedagógicas,
Contabilidade na Escola,
Lógica de Programação,
Análise e Projeto de Sistemas,
Fundamentos da Computação,
Introdução a Inteligência Artificial,
Projetos de Estruturas,
Mecânica de Solos.
