Inscrições para cursos profissionalizantes remotos nos 52 municípios estão abertas até quinta-feira (9)
Por João Albuquerque
Publicada em 06/10/2025 às 11h15
O ensino online está consolidado em Rondônia como uma eficaz ferramenta para a expansão da qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até quinta-feira (9) para cursos remotos profissionalizantes, em todos os 52 municípios rondonienses. Para se inscrever o candidato deve acessar o  link.

Os cursos são nas áreas de: 

Gestão,

Negócios,

Informação,

Ambiente,

Saúde,

Infraestrutura,

Comunicação e

Desenvolvimento Educacional e Social

Para o governador Marcos Rocha, a descentralização do ensino profissionalizante contribui com a política pública da gestão estadual para fortalecer e expandir a educação profissional no estado. “Além de seis escolas móveis que capacitam moradores de todas as regiões do estado, os cursos remotos oportunizam à população nos 52 municípios de Rondônia a se qualificar”, evidenciou.

RECONVERSÃO PROFISSIONAL

A cabelereira e moradora do bairro Socialista em Porto Velho, Carla Cristina Silva de Araújo, 38, decidiu fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar o ramo de atividade. O ensino online acabou sendo a porta de entrada para esse novo ciclo da sua carreira. “Eu me inscrevi no curso remoto de Assistente Administrativo, mas achei melhor fazer esse mesmo curso presencialmente e quando terminar já quero fazer Técnico em Administração”, declarou a estudante para quem a área da gestão é relevante a todas profissões.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira destacou que o ensino online contribui para que muitos alunos decidam continuar atualizando o currículo devido a praticidade em estudar sem precisar ir até à instituição de ensino. “A tecnologia chegou para ser uma forte aliada do setor educacional e os estudantes estão aproveitando essa grande oportunidade”.

Cursos ofertados:

Assistente Administrativo,

Assistente de Recursos Humanos,

Auxiliar Administrativo,

Banco de Dados,

Excel do Básico ao Avançado,

Prática de Departamento Pessoal,

Planejamento e Recrutamento e Seleção,

Gestão Financeira e Orçamentária,

Legislação Escolar,

Psicologia e Comportamento Organizacional,

Gerenciamento de Rotinas Administrativas,

Gestão Ambiental,

Planejamento Estratégico,

Currículo e Práticas Pedagógicas,

Contabilidade na Escola,

Lógica de Programação,

Análise e Projeto de Sistemas,

Fundamentos da Computação,

Introdução a Inteligência Artificial,

Projetos de Estruturas,

Mecânica de Solos.

