Inscrições para cursos na Escola Móvel de Imagem Pessoal estão abertas até o dia 20, em Rolim de Moura

Movida pelo ritmo veloz de crescimento do setor da beleza, a Escola Móvel de Imagem Pessoal do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) chega ao município de Rolim de Moura para ofertar cursos no promissor segmento econômico. As inscrições podem ser efetivadas até o dia 20 de outubro, através do link.
A corrida pela qualificação da mão de obra nessa área ganhou tração com o aumento das oportunidades de se ocupar um posto de trabalho ou abrir o próprio negócio em um nicho de mercado, cuja demanda cresce rapidamente diante da procura do público por procedimentos de estética e bem-estar.
EMPREEENDEDORISMO
Capacitar o estudante, conforme as tendências do cenário econômico é uma das prioridades da gestão estadual. O governador de Rondônia, Marcos Rocha salienta que o governo do Estado investe em políticas públicas que fortalecem a empregabilidade. “A proposta é preparar o cidadão para crescer profissionalmente”, ressalta.
A manicure Angélica Braga, de 32 anos, que mora no bairro Tucumanzal em Porto Velho, optou pelo empreendedorismo, pois, quer ter o próprio salão de beleza. “Fiz o Curso de Maquiagem Profissional e de Assistente Administrativo. Precisamos ter um pouco de conhecimento em cada área para conseguir o sucesso”, observa.
Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira atualizar o currículo tornou-se mais fácil com a expansão da educação profissional que oferece uma ampla gama de cursos em diversas áreas. “Hoje, o aluno de qualquer região de Rondônia tem condições de se atualizar sobre as novidades do mundo do trabalho”, enfatizou.
Cursos ofertados:
Design de Sobrancelhas
Penteados e Tranças
Automaquiagem
