Indicação do deputado Alan Queiroz pede a recuperação da linha 10 no distrito de Rio Pardo, em Porto Velho

Publicada em 24/10/2025 às 08h10
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem trabalhado para promover melhorias nas estradas do estado. Com esse objetivo, o parlamentar solicitou ao governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a realização, em parceria técnica com a Prefeitura Municipal de Porto Velho, de obras de recuperação no distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. A demanda, que foi encaminhada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), visa realizar os trabalhos de nivelamento e cascalhamento, bem como a instalação de 20 manilhas de concreto na Linha 10, no referido distrito.
A demanda, que foi encaminhada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), visa realizar os trabalhos de nivelamento e cascalhamento (Foto: DER)
O distrito de Rio Pardo, pertencente ao município de Porto Velho, é uma localidade em constante crescimento e que requer maior atenção do poder público. Faz-se necessário pôr fim ao transtorno e à precariedade da linha, especialmente nos pontos críticos que comprometem a trafegabilidade dos moradores, devido a buracos, atoleiros, erosões e poças d'água, agravadas nos períodos chuvosos.
Com o compromisso de servir à comunidade e buscar soluções para os desafios enfrentados, acredita-se ser possível, por parte do governo de Rondônia, a execução dessas obras, atendendo às necessidades da população e contribuindo para o desenvolvimento da região.
Segundo o parlamentar, a realização do serviço é urgente e necessária devido ao estado que a via apresenta, impactando diretamente os moradores e produtores da região. “A realização das obras de recuperação são essenciais para a comunidade local, pois contribui para o escoamento da produção agrícola e para o deslocamento da população da região. As atuais condições da estrada não apenas dificultam o tráfego, mas também representam um risco à segurança de todos que por ali passam”, destacou o deputado.
A solicitação do parlamentar integra o processo de humanização dos trabalhos parlamentares que estão sendo conduzidos há bastante tempo, visando prioritariamente ao aprimoramento do bem-estar social da comunidade rondoniense. Com a conclusão destas obras, a região volta a apresentar a qualidade adequada para o tráfego, proporcionando qualidade de vida à população.
