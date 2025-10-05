Homem fica ferido após briga em distribuidora de bebidas

Publicada em 05/10/2025 às 10h20
Na noite deste sábado (4), uma briga em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Jorge Teixeira, no centro de Santa Luzia d’Oeste, terminou com um homem gravemente ferido.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Jhonatha, que sofreu lesões na cabeça e quebrou dentes ao cair no chão durante a confusão. Ele recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal e, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Cacoal.
De acordo com relatos colhidos no local, a discussão teria começado entre três pessoas e evoluído para agressões físicas. Populares acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente, isolou a área e acionou a equipe de resgate.
Dois homens apontados como participantes do confronto foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia d’Oeste, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.
