Homem é assassinado a tiros na zona leste de Porto Velho

Publicada em 03/10/2025 às 08h50
Na noite desta quinta-feira (02), um crime de homicídio foi registrado em uma residência localizada na Rua Drusa, no residencial Cristal da Calama, bairro Planalto, zona Leste da capital.
De acordo com informações iniciais, a vítima, um homem ainda não identificado, foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. Testemunhas relataram que os autores do crime fugiram rapidamente, supostamente em uma motocicleta.
A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e solicitou apoio de uma equipe do Samu, que confirmou o óbito. A perícia técnica e o rabecão também compareceram para realizar os procedimentos de praxe.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já iniciou os levantamentos para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.
