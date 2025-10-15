Governo Trump autoriza ações secretas da CIA e operações letais na Venezuela, diz jornal

Publicada em 15/10/2025 às 15h30
O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, autorizou ações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) na Venezuela. As informações foram divulgadas pelo jornal “The New York Times” nesta quarta-feira (15), com base em relatos de autoridades norte-americanas.
A ação representa mais uma investida norte-americana contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado pelos EUA de liderar o Cartel de los Soles — grupo classificado recentemente pelo governo Trump como organização terrorista internacional envolvida no tráfico de drogas.
Segundo o jornal, as operações autorizadas podem incluir “ações letais” e outras iniciativas da inteligência americana no Caribe. Ainda não está claro se a CIA já planejou alguma operação na Venezuela ou quando elas poderão ocorrer.
Os Estados Unidos e a Venezuela vivem uma escalada de tensões. Em agosto, o governo norte-americano anunciou o envio de navios e aeronaves militares para o Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana, alegando uma operação contra o tráfico internacional de drogas.
No mês passado, a imprensa americana informou que o governo Trump avalia uma operação que pode resultar em ataques à Venezuela. Estruturas ligadas a cartéis de drogas estariam entre os possíveis alvos. Autoridades também dizem que o objetivo final seria tirar Maduro do poder.
Em agosto, o Departamento de Justiça ofereceu uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levem à prisão do presidente venezuelano.
O New York Times afirmou que ações secretas da CIA dificilmente se tornam públicas. Integrantes do Congresso geralmente são informados sobre essas operações, mas estão proibidos de divulgar detalhes.
Uma das exceções foi a operação de 2011 que resultou na morte do terrorista Osama bin Laden, responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001. A ação, no entanto, só foi anunciada pelos Estados Unidos após ser concluída.
O jornal também lembrou que ações da CIA são comuns na América Latina desde o século passado, citando como exemplo o envolvimento da agência em golpes de Estado que levaram à instalação de ditaduras militares no Brasil e no Chile.
