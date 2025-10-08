Governo realiza revista geral no Centro de Ressocialização de Machadinho do Oeste

Publicada em 08/10/2025 às 08h49
Com o objetivo de reforçar a segurança no sistema prisional, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realizou nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira (7) uma revista geral no Centro de Ressocialização de Machadinho do Oeste, como parte da Operação “Callapacea”.
A ação, executada pelo Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), teve como objetivo ampliar a ação do estado para manter a unidade reforçada contra a entrada de possíveis materiais ilícitos. Iniciada sob sigilo na semana passada e deflagrada na manhã desta terça-feira, a operação é resultado de ações iniciais conduzidas pela Gerência de Inteligência Penitenciária (GIP) e já levou à prisão de um suspeito de envolvimento em atividades ilícitas no último fim de semana.
Policiais penais realizam revista geral no Centro de Ressocialização de Machadinho do Oeste durante a Operação Callapacea
Como parte da operação, equipes de monitoração eletrônica do município, também iniciaram nesta manhã, ações de fiscalização de monitorados, ampliando o alcance das ações de segurança.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como a Operação “Callapacea” fortalecem o trabalho de segurança realizado em todo o sistema prisional.
De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito, a operação tem o intuito de assegurar a todos maior segurança e proteção. “Estamos atuando para neutralizar possíveis ilícitos, ameaças contra policiais penais e fortalecer a segurança no sistema prisional”, ressaltou.
O nome “Callapacea” significa “carapaça”, estrutura rígida que protege o dorso de animais como tartarugas e tatus, simbolizando o papel de proteção e resistência da Polícia Penal frente a situações de risco
