Governo instala sistema Voip de comunicação em hospitais de municípios

Publicada em 15/10/2025 às 14h38
Com o objetivo de aprimorar a comunicação entre unidades de saúde e otimizar o atendimento à população, o governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), realizou no período de 6 a 11 de outubro a instalação de 18 aparelhos de telefonia do Sistema de Voz sobre o Protocolo de Internet (VoIP) em hospitais e gerências regionais em municípios do estado.
A tecnologia Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) converte sinais de voz analógicos em dados digitais, possibilitando chamadas internas e externas pela internet. O sistema facilita a comunicação entre setores e garante mais agilidade no contato com a população e outras unidades, reduzindo custos e ampliando a eficiência dos serviços públicos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é investir em soluções tecnológicas que melhorem o funcionamento das instituições públicas. “Essas ações fortalecem a estrutura dos hospitais e garantem que os servidores tenham ferramentas modernas para oferecer um atendimento mais eficiente à população”, ressaltou.
Segundo o gerente de Voip, Marcos Oliveira, a implantação do sistema representa um avanço importante para o setor da saúde. “O VoIP é uma tecnologia que integra setores e agiliza processos. O objetivo é facilitar a rotina dos profissionais e aprimorar a comunicação operacional nas unidades”, destacou.
Com a instalação dos novos equipamentos, os hospitais do interior passam a contar com um sistema de telefonia moderno e confiável, alinhado ao projeto do governo do estado de promover a inovação e a transformação digital no serviço público.
As instalações aconteceram em diversas unidades, a exemplo de:
Centro de Diálise de Ariquemes;
Gerência Regional de Ariquemes;
Hospital Regional de Buritis;
Hospital Regional de São Francisco do Guaporé;
Gerência Regional de Ji-Paraná;
Gerência Regional de Rolim de Moura;
Hospital Regional de Cacoal;
Gerência Regional de Cacoal;
Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal;
Gerência Regional de Vilhena.
