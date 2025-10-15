Governo inova e lança Diálogo Competitivo para modernização tecnológica do Posto Fiscal de Vilhena

Publicada em 15/10/2025 às 14h27
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) deu um passo importante rumo à modernização da gestão fiscal ao lançar o edital (estrutura e tecnologia) para a modernização completa do Posto Fiscal Wilson Souto, localizado em Vilhena. A iniciativa marca um avanço inédito na administração estadual, ao utilizar a modalidade de licitação “Diálogo Competitivo”, prevista na nova Lei de Licitações e Contratos Lei n.º 14.133/2021.
O projeto tem como objetivo transformar o posto em uma unidade de fiscalização moderna, inteligente e integrada, com uso de tecnologias de ponta que vão elevar a eficiência no controle de mercadorias e fortalecer o combate à sonegação fiscal. Entre as soluções previstas estão balanças dinâmicas para pesagem de veículos em movimento, sistemas de reconhecimento óptico de placas (OCR), painéis de sinalização eletrônicos e câmeras inteligentes para monitoramento e detecção automatizada.
De acordo com o secretário da Sefin, Luís Fernando Pereira da Silva, a modernização representa um investimento estratégico para o futuro de Rondônia. “Não estamos apenas reformando uma estrutura; estamos implementando um novo conceito de fiscalização inteligente. Essa modalidade nos permite trazer as melhores soluções tecnológicas que o mercado pode oferecer, garantindo mais agilidade, eficiência e segurança. O resultado será uma arrecadação mais eficaz e mais recursos para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, beneficiando toda a população rondoniense”, destacou.
A escolha pela modalidade Diálogo Competitivo reforça o compromisso do governo de Rondônia com a inovação e a transparência nas contratações públicas. Diferente das licitações tradicionais, essa forma de disputa permite que o órgão dialogue com as empresas pré-selecionadas para, em conjunto, definir a solução técnica mais adequada às necessidades do estado. A iniciativa integra o planejamento estratégico da Sefin, que tem como meta fortalecer a fiscalização de ponta a ponta e otimizar a receita estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.
Os interessados podem acessar o edital completo no endereço eletrônico, onde estão disponíveis todos os documentos e instruções necessárias para a participação no Diálogo Competitivo com a Sefin/RO. As propostas já estão sendo recebidas desde o dia 6 de outubro e seguirá até às 18h (horário de Brasília) do dia 14 de novembro de 2025.
