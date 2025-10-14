Governo e Prefeitura de Jaru iniciam obras de pavimentação na Linha 625

Publicada em 14/10/2025 às 09h16
No último domingo (12), foi autorizado o início das obras de pavimentação asfáltica na Linha 625, no trecho que liga a BR-364 até o final do residencial Savana Park.
O ato contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, do secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Elias Rezende, do diretor adjunto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), Anderson Dias, e do deputado estadual Dr. Luís do Hospital.
A obra, resultado de uma importante parceria entre o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Jaru, está orçada em R$ 15 milhões e contempla a construção de vias de mão dupla, pista de caminhada, espaço alternativo e iluminação em LED, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores da região.
O prefeito Jeverson Lima destacou que esta é uma conquista muito aguardada pela população jaruense. “Sem dúvidas, a pavimentação da Linha 625 fará uma enorme diferença na qualidade de vida das pessoas que moram na região, além de valorizar os imóveis e impulsionar o desenvolvimento de Jaru em diversas áreas”, afirmou.
Jeverson também enfatizou o papel fundamental do Governo de Rondônia na realização da obra. “O nosso agradecimento especial ao governador Coronel Marcos Rocha, ao secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, e ao diretor adjunto do DER, Anderson Dias. São parceiros comprometidos com o crescimento de Jaru e com o progresso de todo o nosso Estado”, finalizou o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!