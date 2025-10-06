Governo divulga segunda chamada do programa CNH Social; Convocados têm do dia 8 ao dia 17 de outubro para procurarem o Detran-RO

Publicada em 06/10/2025 às 11h38
Nesta terça-feira (7), o governo de Rondônia publica a segunda chamada de contemplados com o programa CNH Social. O edital com nome dos convocados será disponibilizado a partir das 14 horas no Portal Oficial do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).
O Detran-RO informa que a segunda chamada abre oportunidade para novos contemplados com o programa social, oferecendo de forma gratuita a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A, B ou AB, de acordo com a escolha no ato da inscrição.
Esta chamada faz parte do mesmo Edital lançado no dia 30 de maio, quando foram disponibilizadas 1.500 vagas. A segunda chamada disponibiliza aproximadamente 400 vagas de acordo com o número remanescente dos candidatos convocados na primeira chamada, mas que não abriram o procedimento.
O governador Marcos Rocha ressaltou que o programa representa uma importante ação de inclusão social em Rondônia. “A CNH Social oferece a oportunidade para que pessoas de baixa renda possam conquistar sua primeira habilitação sem custos, facilitando a mobilidade e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho. Essa é uma iniciativa que transforma vidas e reforça o compromisso do Governo em promover dignidade e oportunidades para todos os rondonienses.”
PRAZOS
Os convocados na segunda chamada da CNH Social têm do dia 8 ao dia 17 de outubro para procurarem uma das unidades do Detran-RO, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 para abertura do processo.
Em sua apresentação, o candidato deve ter em mãos o comprovante de residência e documento de identificação original válido (RG e CPF).
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha reforçou a importância da atenção aos prazos e orientações do edital. “É fundamental que todos os inscritos consultem a lista publicada nesta terça-feira e verifiquem se foram contemplados. Aqueles que constarem na relação devem comparecer dentro do período estipulado, munidos da documentação exigida, para não perderem a oportunidade de participar do programa CNH Social”.
MUNICÍPIOS
A CNH Social contemplou todos os municípios de Rondônia, mas nem todos tiveram vagas remanescentes na segunda chamada. Segundo a diretora técnica de Habilitação, Aline Lima Pinto, “alguns municípios preencheram todas as vagas já na primeira chamada. Neste momento, pedimos atenção aos que foram convocados para não perderem nenhum prazo”, orienta.
SOBRE A CNH SOCIAL
A CNH Social é totalmente gratuita, custeada com recursos do Detran-RO. As inscrições foram de 30 de maio a 4 de julho de 2025. Entre os critérios de inscrição, era preciso ter 18 anos completos, residir em Rondônia há pelo menos dois anos, comprovar renda familiar de até dois salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, entre outros requisitos. O programa contempla candidatos da ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD).
