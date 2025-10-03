Governo de Rondônia investe na reforma do Instituto Carmela Dutra e garante melhorias para alunos e servidores

Publicada em 03/10/2025 às 11h11
Com o objetivo de garantir mais qualidade na educação dos rondonienses, o Governo de Rondônia tem investido na reforma de diversas instituições de ensino. Um dos destaques é o Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, que recebeu R$ 4.096.878,02 em recursos próprios do Estado.
As obras de reforma contemplaram diversos pontos da estrutura, incluindo a substituição completa do telhado original por cobertura metálica com telhas termoacústicas, a revitalização da quadra esportiva, a modernização dos espaços administrativos e pedagógicos, além da troca integral da rede elétrica.
O governador Marcos Rocha ressaltou a importância da obra dentro do plano de educação do Estado. “Esta reforma representa muito mais do que melhorias na estrutura. Quantos alunos já passaram por esta escola e hoje são profissionais essenciais para a nossa sociedade? Investir na qualidade do ensino é investir no futuro. Ao oferecer condições adequadas para os estudos, estamos preparando resultados ainda melhores para as próximas gerações”, destacou.
Manoedson Miranda atua na escola desde 1988 e destaca que, em todos esses anos, a instituição nunca havia passado por uma transformação tão significativa. “Estou aqui há 37 anos e posso dizer que agora a escola está muito melhor. O ambiente está diferente, mais acolhedor e com melhores condições de convivência, tanto para os alunos quanto para nós, servidores”, afirmou.
Telhas metálicas foram colocadas nos corredores de acessibilidades as salas de aula
Para a secretária de Estado da Educação (Seduc), Albazina Oliveira, os investimentos refletem diretamente na qualidade do ensino. “Quando uma escola é reformada, percebemos alunos e professores mais motivados. O resultado vai além do aprendizado: formamos não apenas melhores estudantes, mas, acima de tudo, cidadãos preparados para a vida”, destacou.
O Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra atende cerca de 1.465 estudantes do ensino médio e conta com 96 servidores. A escola conta com acessibilidade total, biblioteca, auditório, laboratório de ciências, laboratório de informática, salas climatizadas, quadras esportivas, internet e outros recursos que fortalecem o processo de ensino-aprendizagem.
