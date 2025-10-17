Governo de Rondônia investe em manutenção da Linha 2 do Abunã e fortalece infraestrutura viária
Por Secom Governo de Rondônia
Publicada em 17/10/2025 às 15h25
A Linha 2 do Abunã, localizada no distrito de Extrema em Porto Velho, é uma importante via de acesso à maior reserva indígena da Ponta do Abunã, e recebe do governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), serviços de manutenção em 22 quilômetros de extensão. As obras incluem patrolamento (reconformação de plataforma), revestimento primário (encascalhamento) em pontos estratégicos da via, limpeza lateral e alteamento da pista nas proximidades do Rio Vermelho.

O trecho é essencial para o acesso de seis aldeias indígenas, além de produtores rurais e moradores da região. A obra atende a uma demanda antiga dos usuários que dependem da via para transporte de alimentos, produtos e acesso a serviços.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é garantir mobilidade e dignidade para quem vive nas regiões mais distantes. “As ações do governo do estado melhoram o acesso e fortalecem a produção local”, ressaltou.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, reforçou que a atuação da equipe é planejada para atender de forma contínua as demandas da população. “Estamos empenhados em atender todas as regiões do estado com a mesma dedicação e sabemos que a Linha 2 do Abunã é estratégica para o tráfego das comunidades indígenas e rurais. A equipe da 14ª Residência tem executado os serviços priorizando a durabilidade do trabalho e a segurança para os usuários”.

Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, o trabalho realizado na Linha 2 do Abunã é essencial para garantir trafegabilidade e segurança, principalmente em locais que são fundamentais para o acesso das comunidades indígenas e dos produtores rurais.

O residente da 14ª Residência Regional do DER, Eder Seixas, explicou que a obra representa um avanço importante para os moradores e comunidades indígenas que dependem da estrada. “Essa era uma solicitação antiga da população local que utilizam diariamente a Linha 2. O trecho apresentava dificuldade no tráfego, principalmente durante o período chuvoso. Estamos garantindo mais segurança, acessibilidade e conforto para todos quem utiliza essa rota. O objetivo é entregar um trabalho duradouro e de qualidade, atendendo as necessidades da comunidade”, destacou.

