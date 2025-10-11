Governo de Rondônia encerra o 36º Fórum Regional com avanços para gestão colaborativa

Publicada em 11/10/2025 às 11h21
Após quatro dias intensos de debates, capacitações e articulações institucionais, foi concluída a 36ª edição do Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Rondônia. O encontro, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), reuniu gestores estaduais e municipais, organizações da sociedade civil e técnicos federais para fortalecer a cooperação entre os entes federados.
Segundo a secretária da Sepog, Beatriz Basílio, o evento foi uma oportunidade ímpar de qualificar os gestores e técnicos, promover a integração entre os entes federativos e ampliar o acesso a ferramentas estratégicas para o bom uso dos recursos públicos. “A realização deste fórum em Rondônia reforça o compromisso do goveno do estado com uma gestão pública moderna, transparente e eficiente,” ressaltou.
DESTAQUES E RESULTADOS
Os participantes tiveram acesso a painéis temáticos, sessões interativas e oficinas sobre governança colaborativa, transparência, captação de recursos, uso de patrimônios da União e gestão de políticas públicas.
Técnicos da Diretoria de Transferências e Parcerias da União (DTPAR) e representantes de órgãos federais estiveram presentes, promovendo troca de experiências e disseminação de boas práticas.
Durante o evento, foram fortalecidos canais de comunicação interinstitucional entre União, Estado e Municípios, além de ampliar o conhecimento técnico dos gestores para lidar com recursos públicos e convênios.
As capacitações das agendas satélites (dias 6 e 7) serviram para preparar os participantes nos modelos de gestão pública (gestaopublicagov.br), no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), no programa “Imóvel da Gente”, desenvolvido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), e também em transferências especiais e nos programas federais Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).
Durante o evento, foram fortalecidos canais de comunicação interinstitucional entre União, Estado e Municípios
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fórum é uma iniciativa estratégica para o fortalecimento das parcerias que garantem mais eficiência, transparência e resultados para a população. “O governo do estado tem trabalhado para ampliar cada vez mais o diálogo com os municípios e a sociedade civil. Estamos honrados em sediar este evento e receber os parceiros nacionais que compartilham do mesmo propósito,” ressaltou.
BALANÇO FINAL
Em sua 36ª edição, o Fórum demonstrou ser uma ferramenta essencial para consolidar uma gestão pública integrada e participativa no estado. O engajamento dos participantes e a amplitude dos temas tratados indicam que o evento foi uma plataforma de articulação e capacitação para fortalecer a execução de políticas públicas.
Nos próximos meses, a Sepog e os parceiros deverão acompanhar os desdobramentos das ações discutidas, apoiar os municípios no uso das ferramentas apresentadas e monitorar a implementação de convênios e projetos alinhados às metas regionais. A expectativa é que os frutos do fórum se traduzam em melhorias concretas na prestação de serviços públicos em todo estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!