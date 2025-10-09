Governo de Rondônia amplia acolhimento e reforça serviços gratuitos do CAPS II Madeira Mamoré

Publicada em 09/10/2025 às 11h50
O governo de Rondônia tem fortalecido as ações de cuidado com a saúde mental por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II Madeira Mamoré), em Porto Velho. O serviço oferece atendimento gratuito, humanizado e contínuo às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, promovendo inclusão, acolhimento e qualidade de vida aos usuários.
Referência na rede pública estadual, o CAPS II Madeira Mamoré oferece acompanhamento psicológico e psiquiátrico, grupos terapêuticos e atividades de reinserção social às pessoas em sofrimento psíquico. Com equipe multiprofissional formada por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educador físico (estagiário em parceria com universidades), corpo administrativo.
Com atendimento humanizado, a unidade realiza cerca de 1.500 atendimentos mensais e já ultrapassou 12 mil pacientes atendidos até junho de 2025. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na Rua Elias Gorayeb, nº 2576, bairro Liberdade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o compromisso do Estado nos cuidados com a saúde mental é primordial. “Cuidar das pessoas é prioridade da nossa gestão. O CAPS é um espaço de esperança e reconstrução, reconhecido pela dedicação dos profissionais e pelo vínculo criado com os pacientes. Continuaremos ampliando os investimentos para garantir atendimento digno e humano à população”, declarou.
OFICINAS QUE TRANSFORMAM VIDAS
As atividades terapêuticas incluem arteterapia, oficinas de música, canto, dança, ioga, cognição e memória, além de grupos de conversa e exercícios físicos orientados. Essas práticas estimulam o convívio social e o autoconhecimento. As oficinas acontecem todos os dias, nos turnos da manhã e da tarde, permitindo que cada paciente encontre a atividade com a qual mais se identifica. Um exemplo é o do paciente Evandro Pinheiro Câmara, de 60 anos, usuário do CAPS desde 2016. “O CAPS é meu segundo lar. Participo das oficinas de canto, pintura e dança. Depois que comecei, melhorei 100%. A arte cura”, contou Evandro.
UMA SEGUNDA CASA PARA OS PACIENTES
De acordo com Janaína Quintanilha, diretora geral do CAPS II Madeira Mamoré, o principal diferencial do serviço é o acolhimento. “Nossa missão é ajudá-los a encontrar um caminho para a recuperação, melhorar sua qualidade de vida e fazê-los sentir-se seguros e respeitados. Muitos dizem que o CAPS é sua segunda casa, pois aqui são ouvidos, acolhidos e valorizados”, afirmou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha destacou que o CAPS representa um pilar essencial na rede de atenção psicossocial. “Nosso objetivo é garantir que cada pessoa tenha acesso a um atendimento integral, com acolhimento e acompanhamento constante. O CAPS é o elo entre o cuidado técnico e o cuidado humano e, isso tem transformado vidas”.
10 DE OUTUBRO – DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL – CONSCIENTIZAÇÃO E ARTE
Pacientes do CAPS II se apresentam com o grupo CAMPS no evento alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental
Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, o CAPS II Madeira Mamoré realizará na sexta-feira (10), a partir das 14h, uma programação especial no Espaço Saúde, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto. A ação reforça o compromisso do governo de Rondônia em promover a saúde mental e valorizar o papel do CAPS como espaço de acolhimento, inclusão e superação.
O evento é aberto ao público e a programação contará com palestra ministrada pela psiquiatra do CAPS II, Dra. Tarcia Lucena, exposição das telas do paciente Evandro Câmara, exposição dos trabalhos do paciente Júlio César (Botôto), que inclusive já estão sendo expostos desde o dia 07 de outubro e apresentação da oficina de música com o grupo CAMPS (Cura, Alegria, Motivação, Paz e Superação).
