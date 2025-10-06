Governo amplia uso da plataforma MOB.RO e fortalece a mobilidade urbana em Rondônia

Publicada em 06/10/2025 às 11h24
Motoristas e gestores de trânsito em Rondônia têm à disposição a plataforma digital MOB.RO. Essa ferramenta utiliza informações fornecidas pelos usuários de um aplicativo de navegação GPS (Waze) e por sensores urbanos para monitorar em tempo real as ocorrências como buracos, acidentes, congestionamentos e alagamentos nas vias do Estado.
GESTÃO INTELIGENTE
O objetivo da plataforma é fornecer dados estratégicos para órgãos como o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-RO), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e secretarias municipais, permitindo a criação de políticas públicas, ações de engenharia de tráfego, sinalização, fiscalização, recapeamento e educação no trânsito. A solução é desenvolvida e mantida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) em parceria com o Detran-RO.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o impacto positivo da plataforma para a segurança e o planejamento urbano. “Com o MOB.RO, estamos transformando informações em decisões mais rápidas e eficientes. É uma ferramenta que une tecnologia e cidadania para melhorar o trânsito e, consequentemente, a qualidade de vida da população”.
TECNOLOGIA APLICADA
Informações úteis, públicas e acessíveis na rotina do cidadão
O superintendente da Setic, Delner Freire reforçou a importância da solução digital. “A plataforma é fruto de um trabalho de inovação do governo de Rondônia que permite transformar dados coletados em informações úteis, públicas e acessíveis. Nosso compromisso é aprimorar cada vez mais a qualidade desses dados, para que gestores e cidadãos tenham suporte nas tomadas de decisão”, explicou.
Segundo levantamento da Setic o tipo de ocorrência mais registrada até agora é a presença de buracos na pista, que lidera os alerta feitos pelos usuários do aplicativo Waze. “Esse diagnóstico é fundamental para orientar tanto o DER-RO quanto os municípios em ações de recuperação da malha viária”, ressaltou o superintendente da Setic.
COBERTURA ESTADUAL
A plataforma, implantada em fevereiro de 2023 tem alcance em todo o Estado, mas a captação dos dados depende da adesão dos motoristas ao uso do aplicativo de navegação por GPS. As informações já estão disponíveis ao público em geral e podem ser utilizadas de forma mais detalhada pelos órgãos de trânsito. Além disso, a ferramenta está aberta para que os municípios façam sua adesão, ampliando o uso estratégico dos dados para ações locais.
A Setic segue responsável pela coleta, tratamento e disponibilização dos dados, fortalecendo o compromisso do governo de Rondônia com a inovação e o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e seguras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!