Gabaritos das provas do CPNU já estão disponíveis do site do concurso

Publicada em 06/10/2025 às 11h21
Já estão disponíveis os 36 gabaritos preliminares das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2). Os interessados em conferir as respostas precisam acessar o site da banca do certame: conhecimento.fgv.br/cpnu2. O prazo para interposição de recursos quanto ao gabarito das questões termina na próxima quarta-feira (08/10) e deve ser feito por meio do portal do candidato.
A prova objetiva do CPNU 2 contou com quatro tipos de prova para cada bloco (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4). São 4 gabaritos para cada bloco, em um total de 36 gabaritos. Os gabaritos preliminares de todos os tipos e blocos estão publicados na área aberta do site do concurso, assim como os cadernos. Somente a informação do tipo de prova individual estará na página restrita do candidato. Para realizar corretamente a conferência do gabarito, as pessoas candidatas precisam identificar o tipo de prova correspondente em sua inscrição na Área do Candidato.
BLOCOS – Os gabaritos são das provas dos blocos para cargos de nível intermediário, nas áreas de Saúde e Regulação, e superior que abrangem área de Seguridade Social; Infraestrutura, Engenharia e Arquitetura; Justiça e Defesa; Administração Pública e Governança; Desenvolvimento Socioeconômico; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
PRÓXIMAS DISPONIBILIZAÇÕES – A disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das Provas Objetivas e convocação para a prova discursiva será em 12 de novembro. A segunda fase acontece em 07 de dezembro. Ao todo, 436.582 pessoas realizaram a prova do CPNU 2 nesse domingo. A abstenção na média nacional ficou em 42,8%.
RECURSOS – As pessoas candidatas podem apresentar recurso sobre as questões da prova nos dias 7 (a partir da 0h) e 8 de outubro (até 23h59). Essas são as orientações do edital para a apresentação de recursos:
8.17. Será admitida a interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do referido resultado, exclusivamente por meio da página do Concurso Público Nacional Unificado (Link)
8.17.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, com argumentação clara, consistente e objetiva, além de apresentado dentro do prazo estabelecido, conforme as instruções constantes na área da pessoa candidata.
8.17.2. A pessoa candidata não poderá se identificar, de qualquer forma, nos campos do formulário destinados às razões de seu recurso, sob pena de tê-lo indeferido se o fizer.
8.17.3. Recursos cujo teor seja desrespeitoso, apresentados fora do prazo ou em formato diferente do previsto neste Edital, serão indeferidos.
8.17.4. Não serão aceitos recursos enviados por fax, correio eletrônico, via postal ou entregues presencialmente, tampouco documentos adicionais anexados após o prazo recursal. 8.17.5.A resposta aos recursos será disponibilizada exclusivamente na área da pessoa candidata, no endereço eletrônico informado, não sendo fornecidas por telefone ou e-mail, nem encaminhadas individualmente às pessoas candidatas.
8.18. Após a análise dos recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, a Fundação Getulio Vargas poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão.
8.19. Todos os recursos apresentados tempestivamente serão analisados e as respostas serão divulgadas na área da pessoa candidata, no endereço eletrônico Link
8.20. Em caso de deferimento do recurso, a pontuação eventualmente revista será considerada para fins de classificação e o novo resultado será aplicado a todos os efeitos legais.
8.21. O Gabarito Definitivo e Resultado Definitivo da Prova Objetiva serão divulgados na página oficial do Concurso Público Nacional Unificado, após a análise dos eventuais recursos interpostos contra o Gabarito Preliminar, na forma prevista neste Edital.
8.21.1. Não caberá recurso sobre a decisão final. Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso contra o Gabarito Definitivo ou contra o Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
