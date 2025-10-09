Formação técnica prepara estudantes para o mercado e o ensino superior em Rondônia

Publicada em 09/10/2025 às 16h24
Além de garantir uma profissão, o ensino técnico pode ser o alicerce da carreira que o estudante quer construir, quando chega ao nível superior. A formatura em curso técnico acelera a inserção no mercado de trabalho e motiva formandos a buscarem novos conhecimentos no mundo acadêmico. Alunos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) tem se preparado para ingressar em cursos universitários na mesma área, nas quais já estão se profissionalizando.
Entre as vantagens de optar pela educação profissional, estão:
Rápida entrada no mercado de trabalho
Menor custo e investimento
Habilidades práticas e específicas
Maior empregabilidade
ECONOMIA
Enquanto alguns formandos saem do banco escolar direto para o mercado de trabalho, outros egressos decidem fazer uma ponte rumo à graduação, aproveitando inclusive a experiência vivenciada na modalidade educacional que concilia teoria e prática.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha os investimentos do governo de Rondônia incentivam o cidadão a conquistar um emprego ou abrir o próprio negócio, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. “Quanto mais qualificado, mais chances o aluno tem de continuar crescendo profissionalmente, contribuindo para o fortalecimento da economia rondoniense. O trabalhador preparado pode evoluir profissionalmente, dando a sua parcela no fortalecimento da economia”, evidenciou.
CARREIRA
Evoluir nos estudos para conquistar novas oportunidades na vida profissional é o sonho de quem recorre ao ensino profissionalizante. Desde o início de 2025, Edla Alves dos Santos, 32, que mora no bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho faz o Curso Técnico em Recursos Humanos, cujo término está previsto para o primeiro semestre de 2026. Antes mesmo de receber o diploma, já decidiu galgar mais um degrau na carreira que abraçou.
A estudante quer se graduar no Curso Gestão de Recursos Humanos. “Já trabalhei em diferentes funções em comércios, como padaria e lanchonete, mas o meu foco agora é trabalhar com RH porque tenho vocação para atuar no setor administrativo e quero crescer profissionalmente”, enfatiza.
ASCENSÃO
Com a esperança de conseguir ascensão profissional, Rodrigo Monteiro de Carvalho, 33, faz o Curso Técnico em Logística e planeja se graduar na área, na qual já atua. “Eu trabalho num porto como ajudante operacional de logística e estudo porque quero melhorar a minha situação na empresa”, justifica o morador do bairro Nacional, em Porto Velho.
Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a formação tem um papel transformador na vida dos estudantes que se tornam protagonistas das próprias histórias. “O aluno que se habilita em uma profissão sempre terá motivação para continuar buscando novos conhecimentos”, avalia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!