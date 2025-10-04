Forças de segurança de Rondônia e Mato Grosso apreendem cerca de 900 quilos de cocaína em operação conjunta

Publicada em 04/10/2025 às 09h00
A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQ) e Centro de Inteligência (CI), em ação integrada com o Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (GEFRON) e a Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), realizou nesta sexta-feira (03) uma das maiores apreensões de drogas do estado.
A operação, denominada “Protetor das Divisas e Fronteiras”, resultou na apreensão de aproximadamente 900 quilos de pasta base de cocaína em uma área rural nas proximidades do município de Rolim de Moura (RO).
De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento. As equipes receberam denúncias de que uma pista de pouso clandestina estaria sendo usada como ponto estratégico para o armazenamento e transporte de grandes quantidades de entorpecentes. A partir dessas informações, foi montada uma operação conjunta envolvendo diversas unidades especializadas das forças de segurança de Rondônia e Mato Grosso.
Com o avanço das diligências, as equipes conseguiram localizar o local e realizar a expressiva apreensão do carregamento, avaliado em milhões de reais. A droga estava pronta para ser transportada, indicando a estrutura organizada de um esquema de tráfico interestadual e transnacional.
As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo material apreendido. Segundo a PM, as ações de combate ao tráfico seguem com foco na prisão de lideranças criminosas, descapitalização patrimonial e desarticulação de organizações envolvidas com o crime organizado.
A corporação destacou ainda que a ocorrência reforça a importância da integração entre as forças policiais dos dois estados, demonstrando o compromisso conjunto no enfrentamento ao narcotráfico e aos crimes de fronteira.
Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.
A Polícia Militar de Rondônia reafirmou seu compromisso com a sociedade, destacando que continuará atuando de forma estratégica, integrada e firme na proteção das fronteiras brasileiras e no combate ao tráfico de drogas.
