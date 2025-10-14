Filho de Gugu emociona ao mostrar acervo com 30 mil itens do apresentador

Publicada em 14/10/2025 às 14h52
O jovem João Augusto Liberato, de 23 anos, emocionou os seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira (14), registros de sua visita ao acervo pessoal do pai, o apresentador Gugu Liberato, falecido em novembro de 2019, aos 60 anos.
Na publicação, João destacou o zelo e a dedicação na preservação da memória do comunicador, um dos maiores nomes da televisão brasileira. “Toda a história do meu pai, preservada com muito carinho e respeito. Esse acervo não guarda apenas objetos. Ele guarda vida, memória e amor”, escreveu o primogênito.
O espaço reúne mais de 30 mil itens da trajetória de Gugu, incluindo troféus, documentos, fotos e vídeos de diferentes fases da carreira. João contou que cada peça é cuidada manualmente. “Cada foto, troféu e documento é limpo à mão, com todo cuidado”, afirmou, ressaltando o compromisso em manter o legado do pai vivo.
Ao abrir parte desse acervo nas redes sociais, ele agradeceu o carinho do público: “Quis dividir isso com vocês, que fizeram parte da história do meu pai. A história do Gugu nunca vai se perder. Ela segue viva, preservada com o mesmo amor que ele sempre teve pelo público.”
Nos comentários, fãs e admiradores deixaram mensagens de saudade e reconhecimento. “Histórias eternas de um gigante da comunicação”, escreveu um internauta. “Gugu fez parte da minha infância e foi o melhor apresentador da TV brasileira. Merece todo o respeito”, afirmou outra seguidora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!