Festa de dia das crianças realizada pela Prefeitura reuniu mais de 10 mil pessoas

Publicada em 13/10/2025 às 14h50
A Prefeitura de Vilhena, por meio do programa “Semas Mais Feliz”, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou no último sábado, 11, a grande celebração em homenagem ao Dia das Crianças. O evento aconteceu no Parque de Exposições e reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre crianças e familiares.
A ação teve como principal objetivo proporcionar um dia de lazer, convivência e valorização da infância, promovendo atividades que incentivaram a integração das famílias vilhenenses.
A programação contou com apresentações culturais do Centro de Convivência da Criança (CCC), do Centro de Convivência da Juventude (CCJ) e do palhaço Peteleco, além de atividades recreativas como brinquedos infláveis, pula-pula e gincanas de rua, com colaboração da Secretaria Municipal de Esportes (Semes).
Durante o evento, foram distribuídos lanches gratuitos, incluindo pipoca, algodão doce, cachorro-quente, picolé e refrigerante. Também foram entregues mais de 5 mil brinquedos e realizados sorteios com mais de 100 premiações.
A festa contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do vice-prefeito Aparecido Donadoni, dos deputados estaduais Rosangela Donadon e Luizinho Goebel, além de vereadores do município, que prestigiaram a celebração.
