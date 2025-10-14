Felca estreia no Fantástico com quadro sobre efeitos das redes sociais na saúde mental

Publicada em 14/10/2025 às 14h36
O influenciador e comediante Fellipe Cardoso, conhecido como Felca, vai estrear um novo quadro no Fantástico, da TV Globo, a partir de 2026. A atração, dividida em seis episódios, discutirá como o uso das redes sociais tem afetado a saúde mental dos brasileiros.
A iniciativa surgiu após o sucesso do vídeo de Felca sobre adultização precoce, que viralizou nas plataformas digitais e levantou debates sobre as pressões sociais impostas aos jovens. O conteúdo, que atingiu milhões de visualizações, destacou o impacto das responsabilidades e expectativas na juventude.
Segundo informações do Notícias da TV, o novo quadro trará “conversas sinceras com especialistas e pessoas comuns sobre os impactos emocionais, comportamentais e sociais provocados pelo mundo digital — e os desafios para encontrar equilíbrio”, conforme o plano comercial da Globo.
Felca, que iniciou sua trajetória no YouTube em 2015, é conhecido por unir humor ácido e crítica social em seus vídeos. Seu estilo direto e acessível conquistou um público fiel, especialmente entre jovens que se identificam com sua visão sobre a cultura digital e os dilemas da vida adulta.
Além da novidade com Felca, o Fantástico também vai lançar o quadro “Delivery com Maju”, em que Maju Coutinho jantará com entregadores para conhecer suas histórias. O programa ainda apresentará uma nova temporada de “Mentes Digitais” e a série documental “O Código da Vida”.
O sucesso do vídeo sobre adultização foi decisivo para a ida de Felca à TV aberta, e os temas abordados continuarão no centro de seu novo trabalho: saúde mental, comportamento e os efeitos das redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!