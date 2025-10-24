Ezequiel Neiva reforça apoio à agricultura familiar no distrito de Jatuarana, em Vale do Anari

Publicada em 24/10/2025 às 13h40
A produção rural em Vale do Anari conta com um parceiro fiel em cada ação. A Associação de Produtores Rurais de Jatuarana (Aspruja) foi contemplada com implementos agrícolas destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB), reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar no distrito de Jatuarana, atendendo demanda do vereador Romildo Lemos.
Wendel Sem Camisa valorizou a parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O presidente da associação, Wendel Sem Camisa, valorizou o trabalho do parlamentar. “Estamos aqui para somar junto com ele e agradecer pelos implementos que ele destinou aqui no Jatuarana, que estão sendo de grande serventia para o nosso pequeno produtor”, afirmou.
Wendel Sem Camisa destacou ainda a importância dos equipamentos para o desenvolvimento das atividades agrícolas. “Ajudou muito a gente na questão do pequeno produtor, na silagem, na calcareadeira para adubar a terra para o plantio e no jatão para combater pragas como a cigarrinha e a lagarta. O deputado veio aqui e cumpriu com o que prometeu”, frisou.
Implementos estão sendo utilizados pelos produtores rurais no distrito de Jatuarana (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Para o produtor rural Vilson Munhoz, a parceria com o deputado Ezequiel Neiva é essencial para o avanço da agricultura local. “Para nós aqui o deputado foi um excelente companheiro com esses implementos que ele ajudou a destinar para a associação. O deputado foi um excelente parceiro junto com o vereador Romildo e vai continuar sendo sempre”, destacou.
Vilson Munhoz também agradeceu a parceria da Aspruja com o parlamentar. “Deputado, seja sempre esse parceiro não só na nossa associação, mas em todo o estado de Rondônia. Para nós foi excelente e o estado agradece por toda a parceria ao longo do seu mandato”, completou.
Para Vilson Munhoz, trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva é essencial para o avanço da agricultura local (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva ressaltou o comprometimento do deputado estadual com o desenvolvimento do campo. “O trabalho do deputado Ezequiel Neiva é um exemplo de dedicação e compromisso com o produtor rural. Ele tem atuado de forma incansável para garantir melhores condições de trabalho aos agricultores, levando benefícios que transformam a realidade das comunidades e fortalecem a economia do interior de Rondônia”, afirmou.
O deputado Ezequiel Neiva ressaltou a importância das ações desenvolvidas no distrito de Jatuarana. “Tenho um carinho especial por essa região e pelos produtores que, com tanto esforço, mantêm a economia em movimento. Nosso compromisso é continuar destinando recursos e implementos que fortaleçam o pequeno agricultor, promovendo mais produtividade e qualidade. Essa é uma parceria sólida com o prefeito Cleone Lima e o vereador Romildo Lemos, porque acreditamos que o progresso do campo é o que impulsiona o desenvolvimento do nosso estado”, destacou o parlamentar.
