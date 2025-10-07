Ezequiel Neiva entrega trator agrícola para Asprotec reforçar produção no distrito de Oriente Novo

Publicada em 07/10/2025 às 08h20
Nova máquina chegou para atender os produtores rurais que atuam na região (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
A Associação de Pequenos Produtores Rurais da Linha T-15 e Adjacências (Asprotec) foi beneficiada com a entrega de um trator agrícola, que vai auxiliar diretamente na produção rural no distrito de Oriente Novo, em Machadinho do Oeste. A conquista foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva, atendendo solicitação dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB) em conjunto com os colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
A nova máquina chega para atender dezenas de produtores que atuam principalmente nas cadeias do leite e da carne. De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, o objetivo é fortalecer o pequeno produtor e garantir melhores condições de trabalho no campo.
Associação é a que mais recebeu implementos agrícolas durante o mandato do deputado na região.
“Esta é a associação rural que mais recebeu implementos agrícolas durante o nosso mandato. Esta já é a quarta entrega realizada, e, desta vez, os associados estão sendo contemplados com um trator. Trata-se de uma região com forte produção de leite, que depende desse tipo de equipamento para a silagem, fabricação de ração e outras atividades essenciais à manutenção da cadeia produtiva, que abastece tanto o mercado local quanto o estadual. Como deputado estadual, é uma grande satisfação poder contribuir com o desenvolvimento dessa comunidade”, destacou Ezequiel Neiva.
O produtor rural Robson Vieira de Souza, que trabalha com gado de leite e corte, comemorou a chegada do equipamento e destacou os benefícios imediatos na propriedade. “Foi bom demais! Já usamos o trator para aplicar veneno, carregar calcário. É outro nível. Esse implemento chegou em boa hora. Que continue assim, ajudando a associação, e que possamos continuar com o apoio do deputado”, afirmou.
Ezequiel Neiva tem contribuído com a produção rural em Machadinho do Oeste (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O presidente da Asprotec, Ronaldo Jardim Freire, ressaltou que este é o quarto equipamento recebido pela associação com apoio do deputado. Segundo ele, o trator entregue se destaca pelo porte e funcionalidade. “Esse trator é de suma importância. A gente até participou de um curso de tratorista recentemente e, segundo o instrutor, esse é o único trator de 120 cv do estado que é entregue a uma associação rural. Veio atender um projeto antigo da associação e vai nos ajudar de várias formas”, explicou.
Além disso, Ronaldo destacou o potencial do novo trator para realizar serviços de maior escala e complexidade na zona rural. “Vamos alinhar uma grade maior para potencializar os serviços. O trator tem uma concha grande, ideal para carregar calcário, esterco e areia. Veio em boa hora. Ainda temos um barracão em construção com apoio do deputado, e esse equipamento chega para somar. Estamos de portas abertas para continuar trabalhando juntos”, finalizou.
