Estudantes representam Rondônia na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em Goiás

Publicada em 04/10/2025 às 10h45
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), confirmou a participação do Estado na VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). A etapa nacional será realizada de 6 a 11 de outubro, em Luziânia (GO), reunindo delegações de todo o país. Rondônia será representada por 11 estudantes eleitos na conferência estadual, ocorrida nos dias 7 e 8 de agosto, em Porto Velho.
Com o tema “Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, a conferência é um processo pedagógico, formativo e participativo que mobiliza estudantes de 11 a 14 anos, profissionais da educação e comunidades escolares. A iniciativa tem como foco a justiça climática, o protagonismo estudantil e o desenvolvimento de ações transformadoras frente aos desafios socioambientais.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a relevância do evento para a juventude. “É fundamental que nossos jovens participem ativamente de espaços como esse, onde podem refletir e propor soluções para os desafios ambientais. Eles são agentes de mudança e representam o futuro sustentável que queremos para Rondônia e para o Brasil”.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, reforçou o compromisso do Governo com a mobilização estudantil: “Estamos investindo na formação dos nossos estudantes para que sejam protagonistas na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e ambientalmente responsável. A conferência é uma oportunidade de aprendizado e de troca de experiências entre diferentes realidades do país”.
MOBILIZAÇÃO
A gerente de Temas Contemporâneos Transversais da Seduc e coordenadora estadual da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, Pura Moreno Domingues, ressaltou o envolvimento da rede estadual. “A mobilização em Rondônia tem mostrado o quanto nossos estudantes estão engajados e preparados para propor soluções que dialoguem com justiça climática e sustentabilidade. A participação deles na etapa nacional será um marco para a educação ambiental do Estado”.
EIXOS TEMÁTICOS
A VI CNIJMA trabalha a partir de três eixos temáticos: Territórios Saudáveis, com foco em saúde, bem-estar e acesso a recursos básicos; Territórios que Protegem, que aborda prevenção de riscos e valorização de saberes tradicionais; e Territórios de Paz e Sustentabilidade, voltado à inclusão, diversidade e combate a preconceitos. O processo inclui etapas escolares, municipais e estaduais, culminando na fase nacional. Após o encontro em Goiás, as ações serão retomadas em Rondônia com o fortalecimento das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida).
