Espigão do Oeste realiza 1ª Conferência Municipal de Cultura

Uma noite para entrar na história de Espigão D’Oeste! Aconteceu hoje a tão esperada 1ª Conferência Municipal de Cultura, e o resultado foi inspirador!
Um encontro de ideias, vozes e sonhos que mostrou a força da nossa gente e o poder transformador da cultura.
Sob o tema “Democracia, Participação Social e Fortalecimento das Políticas Públicas de Cultura”, artistas, produtores, educadores, gestores e cidadãos compartilharam experiências, debateram propostas e reafirmaram o compromisso com o fortalecimento da nossa identidade cultural.
Cada fala, cada contribuição e cada presença ajudou a construir um novo capítulo para a cultura de Espigão D’Oeste — mais participativa, mais democrática e mais viva do que nunca!
Gratidão a todos que participaram e tornaram este momento possível.
A cultura segue viva, e esse é só o começo!
