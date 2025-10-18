Espigão do Oeste realiza 1ª Conferência Municipal de Cultura
Uma noite para entrar na história de Espigão D’Oeste! Aconteceu hoje a tão esperada 1ª Conferência Municipal de Cultura, e o resultado foi inspirador!

Um encontro de ideias, vozes e sonhos que mostrou a força da nossa gente e o poder transformador da cultura.

Sob o tema “Democracia, Participação Social e Fortalecimento das Políticas Públicas de Cultura”, artistas, produtores, educadores, gestores e cidadãos compartilharam experiências, debateram propostas e reafirmaram o compromisso com o fortalecimento da nossa identidade cultural.

Cada fala, cada contribuição e cada presença ajudou a construir um novo capítulo para a cultura de Espigão D’Oeste — mais participativa, mais democrática e mais viva do que nunca!

Gratidão a todos que participaram e tornaram este momento possível.

A cultura segue viva, e esse é só o começo!

