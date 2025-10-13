Espigão do Oeste convida população para o Dia D da vacinação antirrábica

Por ASSESSORIA
Publicada em 13/10/2025 às 14h43
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, convida todos os tutores de cães e gatos para o Dia D da Vacinação Antirrábica!
A raiva é uma doença grave e letal, mas pode ser totalmente prevenida com a vacinação. Vacinar seu pet é um ato de amor, cuidado e responsabilidade, além de proteger toda a comunidade.
Data: 25 de outubro
Horário: das 8h às 17h
Locais de vacinação: confira no card acima
Não deixe para depois! Leve seu pet e ajude a manter Espigão D’Oeste livre da raiva.
É rápido, é grátis, é amor!
