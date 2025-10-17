Publicada em 17/10/2025 às 09h51
Com o objetivo de garantir o acesso de moradores e o transporte escolar na zona rural, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue executando obras de recuperação das estradas vicinais do município. As ações são realizadas conforme determinação do prefeito Affonso Cândido (PL). Nesta quinta-feira (16), os trabalhos foram intensificados no setor Riachuelo.
Durante a semana, as equipes da Semosp realizaram serviços de cascalhamento no travessão da linha 86, sentido linha 82. No local, uma máquina foi utilizada para a remoção do material danificado, que frequentemente causava atoleiros e dificuldades de tráfego. Em seguida, o trecho recebeu nova camada de cascalho, proporcionando mais segurança e melhor mobilidade aos usuários da estrada.
De acordo com Ronair Teixeira, administrador do distrito de Nova Colina, as ações se estenderam também a outras linhas do setor Riachuelo. “Foi realizado um trabalho de melhorias nos morros e cascalhamento nos pontos mais críticos, conforme as recomendações do prefeito Affonso Cândido. A equipe também executou o serviço de cascalhamento próximo à igreja católica, no sentido de Ji-Paraná”, destacou.
As melhorias nas estradas rurais contemplam ainda trechos adjacentes à linha 86, onde estão sendo realizados serviços de limpeza e encascalhamento. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em garantir condições adequadas de tráfego e mais segurança para os moradores da zona rural.
