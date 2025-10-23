Publicada em 23/10/2025 às 08h10
Secretário municipal de saúde, Amauri Valle e Silvia Gandra
O Fundo Estadual de Saúde de Rondônia realizou, no dia 17 de outubro de 2025, o repasse financeiro de R$ 315 mil ao Fundo Municipal de Saúde de Machadinho D’Oeste.
O recurso é proveniente de emenda parlamentar individual impositiva do deputado estadual Luizinho Goebel e tem como objetivo a aquisição de uma ambulância tipo “A”, destinada ao atendimento das demandas de saúde do município.
O valor da transferência, no montante de R$ 315.000,00, foi liquidado e emitido em favor do CNPJ 19.047.937/0001-40 — Fundo Municipal de Saúde de Machadinho D’Oeste, conforme consta no despacho 0065302523.
A ambulância tipo “A” é classificada como veículo de transporte simples de pacientes, utilizada para remoções sem necessidade de intervenção médica durante o percurso.
A aquisição busca reforçar a frota de veículos da rede municipal de saúde, melhorando o transporte de pacientes entre unidades e hospitais de referência da região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!