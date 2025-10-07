Edevaldo Neves destina R$ 168 mil para aquisição de implementos agrícolas em Nova Conquista

Publicada em 07/10/2025 às 15h09
Vilhena, RO – A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Cem (ASPROLCEM), localizada no distrito de Nova Conquista, em Vilhena, foi contemplada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 168 mil, destinada pelo deputado estadual Edevaldo Neves.
O recurso será utilizado para a compra de equipamentos agrícolas como colhedora de forragem, ensacadora de silagem, adubadora, carreta agrícola, sulcador de linha, guincho hidráulico, bomba agrícola, pulverizador, roçadeiras e lavadora de alta pressão.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre o parlamentar e os vereadores Silvano Pessoa e Anderson Motorista, com o objetivo de fortalecer a produção rural e ampliar as condições de trabalho dos agricultores locais.
Durante o encontro na comunidade, o deputado participou de um evento que reuniu moradores para um momento de confraternização com churrasco e partida de futebol. Segundo ele, além de garantir melhores condições para quem vive e produz no campo, a ação busca promover integração e valorização social. “Fortalecer o campo é fortalecer o futuro do nosso estado”, afirmou.
