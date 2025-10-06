EcoRondônia retoma integralmente a coleta de lixo em Porto Velho após decisão judicial

Publicada em 06/10/2025 às 11h01
Porto Velho, RO – A EcoRondônia, concessionária responsável pela coleta e destinação de resíduos sólidos em Porto Velho, retomou integralmente suas atividades às 6h desta segunda-feira (06), conforme determinação judicial que anulou a rescisão do contrato de concessão feita pela Prefeitura. A decisão, expedida pela 2ª Vara de Fazenda e Saúde Pública, restabeleceu o Contrato Administrativo nº 019/PGM/2024, avaliado em R$ 2,3 bilhões, e obrigou o Município a garantir a continuidade do serviço no prazo máximo de 24 horas.
A sentença, assinada pelo juiz Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, reconheceu o direito líquido e certo da empresa Marquise/EcoRondônia Ambiental S/A, responsável pela execução da Parceria Público-Privada (PPP) de limpeza urbana da capital. O magistrado considerou que a rescisão unilateral realizada pela Prefeitura violou o princípio do devido processo legal, por ter sido feita sem prévio contraditório e ampla defesa.
Segundo os autos do processo nº 7005950-05.2025.8.22.0001, a anulação promovida pelo Executivo baseou-se em decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), cuja eficácia estava suspensa por ordem judicial desde outubro de 2024. O juiz observou que, embora o TCE tenha competência para adotar medidas cautelares, a revogação do contrato pelo Município exigia procedimento administrativo específico, com direito à manifestação da empresa e eventual indenização, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.
A decisão judicial ainda destacou a urgência do cumprimento da ordem, diante da informação de que a Prefeitura planejava firmar contrato emergencial com outra empresa no mesmo fim de semana. O magistrado declarou nula a decisão municipal nº 001/2025/GAB-PREF/PMPV e determinou que qualquer nova tentativa de rescisão, suspensão ou revisão do contrato só poderá ocorrer mediante processo formal, garantindo o contraditório.
Com a sentença, a EcoRondônia reassumiu as operações e informou, em nota oficial, que trabalha em ritmo intensificado para restabelecer a normalidade dos serviços de coleta na área urbana e nos distritos de Porto Velho. A empresa afirmou estar mobilizando toda a estrutura operacional para recolher os resíduos acumulados durante o período em que a operação esteve ineficiente.
No comunicado, a concessionária declarou: “A EcoRondônia reforça seu compromisso com Porto Velho, com a excelência na prestação dos serviços públicos essenciais e com o pleno retorno à normalidade das operações”. A população pode registrar solicitações ou ocorrências relacionadas à coleta pelos canais de atendimento da empresa — telefone 0800 069 0008 ou WhatsApp (69) 99900-0008.
A disputa judicial ocorre após a suspensão do contrato no dia 3 de outubro, quando a empresa havia anunciado a interrupção das atividades “apesar da decisão judicial vigente”. À época, a EcoRondônia atribuiu a medida à administração municipal e classificou a rescisão como “ilegal”. Em nota anterior, a concessionária declarou: “Manteremos nossas estruturas ativas, confiando na Justiça para reverter este ato ilegal”.
O contrato bilionário da PPP, firmado em 2024 e ratificado pela Lei Municipal nº 3.174/2024, abrange coleta domiciliar, varrição, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, além de ações de reciclagem e sustentabilidade. A sentença que restabeleceu o acordo está sujeita à remessa necessária, conforme a Lei nº 12.016/2009, e o Município ainda pode recorrer, mas deve cumprir integralmente a ordem judicial enquanto não houver decisão em sentido contrário.
NOTA ECORONDÔNIA
