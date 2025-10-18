Duelo na Fronteira acontece de 12 a 17 de novembro em Guajará-Mirim

Publicada em 18/10/2025 às 08h41
A Comissão Organizadora do Festival Folclórico Duelo na Fronteira, em Guajará-Mirim, anunciou o adiamento da edição 2025, após consenso entre os representantes dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. Considerado a maior manifestação cultural de Rondônia, o evento que seria realizado em outubro, acontece de 12 a 17 de novembro, garantindo o tempo necessário para que as agremiações possam preparar o espetáculo com a qualidade e a grandiosidade que o público espera.
A decisão foi oficializada em ofício encaminhado à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O documento foi discutido em reunião com os presidentes das agremiações, que apontaram o adiamento como medida indispensável para viabilizar os recursos e assegurar melhores condições de trabalho aos grupos folclóricos. A mudança também preserva a relevância do festival como vitrine do folclore amazônico e motor do turismo cultural de Guajará-Mirim.
Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, a mudança de data valoriza o protagonismo dos bois. “Os verdadeiros artistas do Duelo na Fronteira são os integrantes das agremiações Flor do Campo e Malhadinho. Sem eles, não existe festival. Por isso, entendemos que o adiamento é fundamental para garantir a força cultural do evento e, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento econômico e turístico de Guajará-Mirim. A Sejucel permanece ao lado das agremiações para que o povo rondoniense viva mais uma grande celebração cultural”.
Cronograma do Festival Duelo na Fronteira 2025:
12 e 13 de novembro (quarta e quinta-feira): Ensaios técnicos das agremiações;
14 de novembro (sexta-feira): apresentação cultural da Bolívia, apresentação do Boi Mirim, apresentação do primeiro boi (sorteado) e show regional;
15 de novembro (sábado): apresentação cultural da Bolívia, apresentação do Boi Mirim, apresentação do segundo boi (sorteado) e show regional;
16 de novembro (domingo): apresentação dos dois bois no tradicional Duelo;
17 de novembro (segunda-feira): apuração das notas e show regional de encerramento.
